Август, 23 в 12:39

В Харькове снова раздались взрывы.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. В городе и области в 12.34 объявили воздушную тревогу.

По их данным, взрывы были слышны на севере города.

Сейчас смотрят

В то же время официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.

Напомним, что утром российские захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. Снаряд попал в частный дом. Погибших или раненых нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.