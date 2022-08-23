В Харькове второй раз за день раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
В Харькове снова раздались взрывы.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы. В городе и области в 12.34 объявили воздушную тревогу.
По их данным, взрывы были слышны на севере города.
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В то же время официальной информации о взрывах в Харькове пока нет.
Напомним, что утром российские захватчики нанесли удар по Киевскому району Харькова. Снаряд попал в частный дом. Погибших или раненых нет.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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