У США нет конкретных данных о планах России на День Независимости

Август, 23 в 8:08

В Госдепе США не сомневаются, что Россия продолжит жестокие атаки на Украину, однако, у них нет конкретных данных о планах РФ на День Независимости.

Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Нед Прайс.

Его попросили прокомментировать предупреждение президента Владимира Зеленского, что РФ может готовить особо жестокие провокации ко Дню Независимости.

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— У меня нет разведывательной информации, чтобы поделиться с трибуны. Но что я могу сказать вам, так это то, что мы собираемся отметить вместе с нашими украинскими партнерами День Независимости Украины, – ответил Прайс.

Спикер Госдепа также отметил, что 24 августа исполнится шесть месяцев с момента полномасштабного вторжения РФ.

– Мы не сомневаемся, что Россия продолжит жестокое нападение на украинское государство, украинский народ, независимость Украины, ее демократию, ее территориальную целостность. Также нет сомнений в том, что мы продолжим поддерживать наших украинских партнеров, – добавил Прайс.

В то же время в посольстве США заявили, что Россия наращивает усилия для нанесения ударов по гражданской инфраструктуре и госучреждениям Украины в ближайшие дни.

Ранее украинцев предупредили об угрозе массовых ракетных ударов и провокаций со стороны России на День государственного флага (23 августа) и День Независимости (24 августа)

В Генштабе призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и ходить в укрытия.