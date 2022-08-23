Август, 23 в 8:45

Ночью 23 августа российские оккупанты четыре раза обстреляли Днепропетровскую области. В результате атаки один человек погиб, трое получили ранения.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко. Под прицелом врага снова оказались Криворожский и Никопольский районы.

– По Криворожскому ударили Ураганами. В Зеленодольской общине россияне убили 45-летнюю женщину. Ее муж ранен. Он находится в больнице. Дом семьи поврежден. Трижды за ночь враг накрыл огнем Никопольский район, – сообщил глава ОВА.

По Марганецкой общине дважды стреляла российская тяжелая артиллерия, туда прилетели 13 снарядов.

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В Марганце пострадали две женщины – 61 и 63 лет. Одна из них госпитализирована, ее состояние медики оценивают как среднее.

– В городе повреждены шесть домов, газопровод и водопровод. По Красногригорьевской общине тоже была враждебная артиллерия. Повреждены с десяток домов и линия электропередач. Без света до 1 тыс. человек. Обошлось без погибших и раненых, — добавил Резниченко.

Полномасштабная война в Украине длится уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на карте боевых действий в Украине.

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Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко