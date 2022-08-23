Август, 23 в 11:17

По состоянию на вторник, 23 августа, метро Киева продолжает работать в режиме перевозок пассажиров.

Метрополитен работает с 06:00 до 22:00. Ориентировочный интервал движения поездов на всех линиях составляет 8-10 минут, в часы пик интервал между поездами составляет 4-5 минут.

Как курсируют поезда:

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Красная линия: от станции Академгородок до станции Лесная.

Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки.

Зеленая линия: от станции Сырец до станции Красный хутор.

Майдан Независимости, Крещатик, Днепр, Гидропарк поезда проезжают без остановки.

Работают пересадочные узлы: Золотые ворота — Театральная; Площадь Льва Толстого – Дворец спорта. Пересадочный узел Крещатик — Майдан Независимости остается закрытым.

Поезда метрополитена во время воздушной тревоги приостанавливают движение по наземному участку на “красной” линии, а на “зеленой” не курсируют через Южный мост.

Также с середины мая 2022 проезд в метро Киева стал платным. Стоит один билет так же 8 грн.

С 20 июля вестибюль №2 станции Академгородок (выход в направлении Троицкого рынка) и вестибюль №1 станции Дарница (выход в направлении ст. Левобережная) будут временно закрыты на вход и выход для пассажиров.

В то же время вестибюли №1 ст. Академгородок и №2 ст. Дарница будут работать для перевозок пассажиров.

Ограничения применяются по соображениям безопасности. О возобновлении работы вестибюлей будет сообщено дополнительно.

Кроме того, с 21 по 24 августа, столичное метро будет работать для перевозок пассажиров с 06:00 до 21:00.

Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытий.

Источник: КП Киевский метрополитен