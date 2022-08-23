Август, 23 в 15:00

С момента полномасштабной войны, 24 февраля 2022 года, Россия запустила из временно оккупированного Крыма 750 крылатых ракет по украинским объектам.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на втором саммите Крымской платформы.

– РФ превратила Крым, а это действительно райское место для всех нас, в депрессивный и зависимый регион. В регион высоких заборов, колючей проволоки и беззакония, в зону экологического бедствия, в военный плацдарм для агрессии и распространения горя. За время с 24 февраля из оккупированного Крыма по нашим городам, нашим общинам было запущено 750 различных крылатых ракет, — подчеркнул президент.

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Он добавил, что эти ракеты уничтожили, по меньшей мере, сотни гражданских объектов – дома, больницы, школы, университеты. По словам Зеленского, восстановление Украиной контроля над Крымом станет “историческим антивоенным шагом в Европе”, вернет безопасность, реинтегрирует полуостров в современный мир.

– Для Украины Крым – это не просто какая-то территория, не фишка в геополитической игре, как для государства-террориста. Для Украины Крым – это часть нашего народа, общества, — добавил президент.

Он уточнил, что Крым после деоккупации станет частью Евросоюза.