За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов и восемь бронемашин — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ
С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали около 45 550 российских оккупантов.
Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.
За минувшие сутки, 22 августа, ВСУ уничтожили еще 150 врагов, два танка, восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему и одну ПВО.
Сейчас смотрят
Общие боевые потери РФ в войне против Украины:
- танки – 1 921 (+2);
- боевые бронированные машины – 4 238 (+8);
- артиллерийские системы – 1 033 (+1);
- РСЗО – 266;
- средства ПВО – 146 (+1);
- самолеты – 234;
- вертолеты – 198;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2);
- крылатые ракеты – 196 (+2);
- корабли/катера – 15;
- автомобильная техника и автоцистерны – 3 150 (+1);
- специальная техника – 99.
Наибольшие потери российские войска понесли на Донецком направлении.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.