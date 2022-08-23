Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Украина

За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов и восемь бронемашин — Генштаб

Ольга Тетеріна, редактор ленты
За сутки ВСУ уничтожили 150 оккупантов и восемь бронемашин — Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали около 45 550 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки, 22 августа, ВСУ уничтожили еще 150 врагов, два танка, восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему и одну ПВО.

Сейчас смотрят

Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

  • танки – 1 921 (+2);
  • боевые бронированные машины – 4 238 (+8);
  • артиллерийские системы – 1 033 (+1);
  • РСЗО – 266;
  • средства ПВО – 146 (+1);
  • самолеты – 234;
  • вертолеты – 198;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2);
  • крылатые ракеты – 196 (+2);
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3 150 (+1);
  • специальная техника – 99.

Наибольшие потери российские войска понесли на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка