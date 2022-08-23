Август, 23 в 9:49

С начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали около 45 550 российских оккупантов.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

За минувшие сутки, 22 августа, ВСУ уничтожили еще 150 врагов, два танка, восемь боевых бронированных машин, одну артиллерийскую систему и одну ПВО.

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Общие боевые потери РФ в войне против Украины:

танки – 1 921 (+2);

боевые бронированные машины – 4 238 (+8);

артиллерийские системы – 1 033 (+1);

РСЗО – 266;

средства ПВО – 146 (+1);

самолеты – 234;

вертолеты – 198;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 817 (+2);

крылатые ракеты – 196 (+2);

корабли/катера – 15;

автомобильная техника и автоцистерны – 3 150 (+1);

специальная техника – 99.

Наибольшие потери российские войска понесли на Донецком направлении.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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