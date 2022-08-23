Август, 23 в 7:55

Украинские защитники отбили атаки противника на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

— Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Зайцево, а также вести штурмовые действия вблизи Соледара и Кодемы, успеха не имел, отошел, — отметили в Генштабе.

На Авдеевском направлении враг задействовал танки, ствольную артиллерию и РСЗО в районах Водяного, Новобахмутовки, Красногоровки, Опытного и Невельского. Наносил авиаудар возле Марьинки. Россияне вели наступление у Красногоровки и Первомайского, но безуспешно.

Сейчас смотрят

На Новопавловском направлении оккупанты вели наступательные бои в районах населенных пунктов Новомихайловка, Золотая Нива, успеха также не имели.

В Генштабе добавили, что на Слобожанском направлении враг держит ранее занятые территории и пытается улучшить тактическое положение.

В южной оперативной зоне оккупанты сосредоточены на удержании позиций и недопущении продвижения ВСУ. Враг занимается восстановлением потерь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 181-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.