24 августа Украина принимает поздравления с Днем Независимости. Звучат они не только от каждого гражданина и высшего военно-политического руководства государства.

Сегодня Украину со столь важным днем ​​поздравляют и мировые лидеры, и наши международные партнеры.

Так, президент Польши Анджей Дуда в своем поздравлении напомнил, что его страна первой в мире признала независимость нашего государства. Он выразил уверенность, что Украина победит в войне с РФ и станет членом ЕС.

Еще один настоящий друг Украины, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил, что его страна будет стоять рядом с Украиной столько, сколько понадобится.

Он подчеркнул, что никогда не сомневался в том, что наше государство победит в этой войне.

To the people of Ukraine on your Independence Day, I want you to know this: For however long it takes, the United Kingdom will stand with you.

Канцлер Германии Олаф Шольц в своем поздравлении пообещал поддерживать Украину, предоставлять нам оружие и участвовать в восстановлении разрушенных городов.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Украина может рассчитывать на поддержку его страны, как сегодня, так и завтра.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поздравил украинцев с Днем Независимости, процитировав стихотворение Тараса Шевченко Мені однаково, чи буду.

On #Ukraine ’s independence day I pay tribute to the brave Ukrainian women & men fighting for their freedom & their country. #NATO has supported Ukraine since its independence & you can continue to count on NATO for as long as it takes. Ukraine will prevail! pic.twitter.com/IYLN5sNH8m

В поддержке ЕС Украину в своем поздравлении заверила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Dear citizens of Ukraine, we can never match the sacrifices you are making every day.

But we can and will stand by your side.

The EU has been with you in this fight from the very beginning. And we will be for as long as it takes.#UkraineIndependenceDay pic.twitter.com/00iLU8I7sw

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) August 24, 2022