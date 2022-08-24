День Независимости – как Новый Год и сельская свадьба: праздничные мемы украинцев
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Украинцев даже в самые темные времена истории не покидает юмор. Вот и сегодня, 24 августа, соцсети взорвались мемами ко Дню Независимости. Факты ICTV собрали самые смешные из них.
Кто-то сравнивает День Независимости с Новым Годом, кто-то выражает пожелание праздновать этот день громче, чем сельская свадьба, а кто-то пишет, что желает только один подарок — победу.
Люди умело шутят даже над воздушными тревогами, которых сегодня слишком много:
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День Независимости – как Новый Год и сельская свадьба: праздничные мемы украинцев / 12 фотографий
Ранее Факты ICTV писали, как мир поздравляет Украину с Днем Независимости.