Август, 24 в 20:23

Украинцев даже в самые темные времена истории не покидает юмор. Вот и сегодня, 24 августа, соцсети взорвались мемами ко Дню Независимости. Факты ICTV собрали самые смешные из них.

Кто-то сравнивает День Независимости с Новым Годом, кто-то выражает пожелание праздновать этот день громче, чем сельская свадьба, а кто-то пишет, что желает только один подарок — победу.

Люди умело шутят даже над воздушными тревогами, которых сегодня слишком много:

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— Воздушные тревоги от русских в День Независимости, как звонки от бывшего, напоминают, что наша русофобия все еще недостаточна!

День Независимости – как Новый Год и сельская свадьба: праздничные мемы украинцев / 12 фотографий

Ранее Факты ICTV писали, как мир поздравляет Украину с Днем Независимости.