Август, 24 в 12:32

24 августа, когда в Украине 31-я годовщина независимости совпала с шестью месяцами полномасштабной войны, российские войска наносят авиационные и ракетные удары по гражданским объектам на территории Украины, а также обстреливают изо всего имеющегося вооружения позиции Вооруженных сил Украины на участках фронта.

Карта боевых действий в Украине на 24.08.2022

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений.

Подразделения Вооруженных сил Беларуси усиленно охраняют участки границы с Украиной в Брестской и Гомельской областях.

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На Северском направлении Россия продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения Западного военного округа для демонстрации присутствия и сковывания действий подразделений Сил обороны.

Из ствольной артиллерии врагом обстрелян район населенного пункта Толстодубово Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне боевыми действиями стремятся удержать занятые ранее рубежи.

На Харьковском направлении оккупанты били из ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Одноробовка, Карасевка, Борщевая, Перемога, Русская Лозовая, Замуловка, Базалиевка, Пушкарное, Мосьпаново, Слобожанское, Гусаровка и Чепель.

Авиаудары пришлись возле Мосьпаново, Гусаровки и Прудянки. Беспилотник оккупанты привлекали к воздушной разведке неподалеку от Дементиевки.

На Славянском направлении артиллерийские обстрелы зафиксированы недалеко от Краснополья и Мазановки.

Огневым поражением Вооруженные силы Украины заставили российских захватчиков бежать после попытки разведки возле Богородичного.

На Краматорском направлении армия РФ обстреливала из ствольной и реактивной артиллерии районы Северского, Закотного и Раздоловки.

Вражеский беспилотник действовал вблизи Звановки и Райгородка.

На Бахмутском направлении под вражеским огнем находились районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Зайцево и Белогоровка.

Наступательные бои в сторону Бахмутского и Кодемы для оккупантов успехом не увенчались.

Артиллерию различных типов россияне применяли для обстрелов районов вблизи Марьинки, Песков, Нетайлового, Красногоровки и Зализного на Авдеевском направлении.

Нанесли авиаудар российские войска неподалеку от Невельского.

Провалилось у РФ наступление в сторону Песков и Невельского.

На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы Константиновки и Угледара.

На Запорожском направлении враг обстреливал из разнокалиберной артиллерии районы населенных пунктов Малые Щербаки, Шевченко, Зализничное, Червоное, Времьевка, Ольговское и Орестополь.

Авиацию РФ привлекала для ударов вблизи Ольговского и Новополя, а беспилотник – для воздушной разведки у Щербаков, Степного и Васильевки.

На Южнобужском направлении оккупанты, как и раньше, стремятся удержать занятые районы и сковать действия Сил обороны.

Из ствольной и реактивной артиллерии российские захватчики били по районам населенных пунктов Степная Долина, Новая Заря, Таврическое, Засилье, Новониколаевка, Широкое, Кобзарцы, Партизанское, Лозовое, Белая Криница, Добрянка, Осокоровка, Потемкино, Трудолюбовка.

Недалеко от Сухого Ставка и Великого Артакова работал российский беспилотник.

Потери РФ на 24 августа 2022

личного состава – около 45 700 (+150),

танков ‒ 1 924 (+3),

боевых бронированных машин ‒ 4 243 (+5),

артиллерийских систем – 1 036 (+3),

реактивных систем залпового огня – 266,

средств противовоздушной обороны – 147 (+1),

самолетов – 234,

вертолетов – 199 (+1),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 819 (+2),

крылатых ракет – 196,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 160 (+10),

специальной техники – 99.

Полномасштабная война в Украине длится уже 182-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.