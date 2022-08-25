Август, 24 в 23:13

Россия может начать объявлять “референдумы”, призванные формализовать ее контроль над оккупированными частями Украины, уже на этой неделе.

Об этом пишут AFP и CNN со ссылкой на представителя Белого дома по национальной безопасности Джон Кирби.

AFP пишет, что, по данным США, “российское руководство дало указание чиновникам начать подготовку к проведению фиктивных референдумов”, сказал Кирби.

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— Фактически, мы можем увидеть объявление России о первом или нескольких “референдумах” до конца этой недели, — сказал он.

При этом CNN пишет, что президент США Джо Байден проведет переговоры 25 августа с президентом Владимиром Зеленским, чтобы проинформировать его о поставках американского оружия и поздравить с Днем независимости Украины.

По данным американского телеканала, Джон Кирби, координатор по коммуникациям в Совете национальной безопасности, сказал, что США продолжат “объединять свободный мир” и “активизировать союзников и партнеров” для поддержки Украины, поскольку российское вторжение достигло шестимесячной отметки. Он добавил, что телефонный разговор между Байденом и Зеленским подтвердит эти обязательства.

— Президент с нетерпением ждет этого, — сказал Кирби, отметив при этом, что пока не обсуждались планы поездки Байдена в Киев.

Джон Кирби добавил, что если “поездка будет иметь смысл”, то она будет рассмотрена.

Предупреждая о возможном следующем шаге в российском вторжении, Кирби сказал, что США располагают информацией о том, что Россия готовится провести фиктивные референдумы в регионах Украины, возможно, в течение нескольких дней.

Он сказал, что объявление может последовать до конца недели. Среди потенциальных регионов, где могут пройти “референдумы”, Херсонская и Запорожская области, а также Донецк и Луганск на востоке Украины.

— Соединенные Штаты и международное сообщество очень четко заявили, что любые попытки контролировать суверенную территорию Украины не будут считаться законными, — сказал Кирби.

По его словам, США ожидают, что Россия будет манипулировать результатами голосования и ложно утверждать, что украинский народ хочет присоединиться к России.

— Будет крайне важно выявлять и противодействовать этой дезинформации в режиме реального времени, — сказал Кирби.

Чиновник Белого дома добавил, что, по информации США, российские официальные лица обеспокоены тем, что на предстоящем голосовании будет низкая явка избирателей.

Напомним, ранее, 24 августа, Джо Байден объявил о предоставлении Украине пакета помощи в области безопасности в размере почти $3 млрд.

Позднее Пентагон раскрыл детали рекордного пакета помощи со стороны Вашингтона.

Источники: AFP, CNN