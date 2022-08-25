Август, 24 в 22:43

Российский оккупант жалуется на то, что его подразделение попало в “капкан”, есть много раненых.

Об этом свидетельствует перехваченный телефонный разговор солдата РФ с женой, обнародованный Главным управлением разведки Минобороны Украины.

Оккупант предполагает, что ВСУ “оскалили зубы” из-за Дня Независимости. Жена же умоляет мужа бежать с войны домой.

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– Дом отменяется. П*здец нам. У нас много раненых, а отходить некуда. Некуда, мы в капкане. Сегодня День Независимости Украины, они зубы оскалили конкретно. Моего телефона больше нет. Все раненые неизвестно где. Это я звоню х*й поймешь с какого телефона, с чужого, — говорит оккупант.

Ранее в разведке сообщили, что российские войска пытаются доукомплектовать свои пехотные части специалистами из состава ракетных войск и военных моряков.

В настоящее время проводится набор личного состава, однако лишь 1% военных от общего необходимого количества выразили желание участвовать в войне против Украины.