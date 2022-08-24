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Факты / Украина

На Родине или за границей? Каким украинцы видят свое будущее

Малиновская Ангелина, редактор ленты
Українці
Фото: Depositphotos

По сравнению с прошлым годом 72% украинцев видят Украину такой, где в будущем смогут иметь лучшую жизнь.

Такие данные получила исследовательская компания Gradus Research, которая провела опрос специально к празднику.

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Кроме того, опрос показал:

  • в 1,5 раза больше украинцев видят будущее своих детей в Украине (72%, тогда как в августе 2021 года таких было 48%);
  • война укрепляет оптимизм и веру украинцев, но и увеличивает тревожность: усталость, напряженность и надежда – сейчас в топе;
  • растет уровень патернализма в обществе: все больше украинцев возлагают на государство ответственность за собственное благосостояние (48%) и достижение порядка.

Соответственно, уменьшилось число украинцев, желающих, чтобы их дети жили за границей (с 26% в 2021 году до 10% в 2022 году). В топе стран, где представляют будущее детей — США, Франция и другие страны ЕС.

Растет также уровень альтруизма, а украинцы все больше доверяют друг другу.

Вдвое увеличилось число граждан, готовых уступать собственным интересам ради согласия общества (с 14% до 28%).

– Особый прирост “оптимистов” наблюдается среди населения в возрасте 45-60 лет, хотя обычно представители этой возрастной группы преимущественно более скептически настроены, – говорится в исследовании.

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Источник: Gradus Research

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