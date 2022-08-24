Переломный момент в войне с Россией уже начался, враг морально истощен — Буданов

Август, 24 в 18:55

Российская армия замедлила темпы наступления из-за значительного истощения ресурсной базы и морально-психологической усталости от боевых действий.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов.

Он отметил, что переломный момент в войне с Россией уже начался. А последние события в Крыму сильно ударили по пониманию войны у россиян.

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— Они начали понимать, что на самом деле их армия не такая уж сильная, как они себе представляли. Что их распиаренная система ПВО не очень-то работает, и защитить временно оккупированную территорию Украины она на самом деле не способна. Люди, которые приезжали в Крым из России отдыхать, и чувствовали, что они почти хозяева этой территории, сейчас начинают осознавать, что действительно идет какая-то война и именно они могут пострадать от нее. Россияне не понимают реальности, они верят в месседжи, которые внушают им по телевизору. Но истина совсем другая. Они захватчики, они слишком переоценили свою армию, это совсем не вторая армия мира. Но расплата придет, — сказал Буданов.

Также Буданов добавил, что сейчас с территории Беларуси есть только одна угроза – размещение определенных систем вооружения РФ на территории страны.

А все остальное – это исключительно серьезная информационная операция влияния РФ на украинское общество.