РФ показывает неадекватность: Подоляк о намерениях оккупантов устроить “судилище” над пленными

Август, 24 в 13:19

По информации Главного управления разведки, в День Независимости Украины военные РФ хотят провести во временно оккупированном Мариуполе показательное “судилище” над пленными защитниками Азовстали.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, комментируя эту информацию, в эфире марафона Freedom заявил, что Россия своими действиями демонстрирует свою неадекватность во всех смыслах этого слова.

– Попытка осуждения наших военнопленных, которые находятся под защитой Женевской конвенции, – это абсолютное военное преступление со стороны РФ. Если Россия проведет подобное “судилище”, то это закроет возможность для проведения любых переговоров. Хотя в целом сейчас в этом вообще нет смысла, поскольку российские войска продолжают обстреливать наши территории, — объяснил советник главы ОП.

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Михаил Подоляк добавил, что в мире, к сожалению, еще есть определенные иллюзии, что войну РФ против Украины можно как-то закончить за столом переговоров.

Однако он напомнил, что Россия может сесть за стол переговоров только если потерпит существенное военное поражение.

На днях украинская разведка сообщила, что для проведения так называемого судилища над пленными защитниками Азовстали оккупанты срочно переоборудывают уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

На сцене монтируются железные клетки, где будут держать украинских защитников.