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Факты / Украина

Россия распространяет фейковый “документ” об огромных потерях ВСУ – СНБО

Валентина Чорна, редактор ленты
Россия распространяет фейковый “документ” об огромных потерях ВСУ – СНБО

Россия продолжает попытки ведения информационно-психологических операций, призванных деморализовать Силы обороны Украины.

В частности, в сети россияне распространяют фейковый “документ”, который якобы содержит сведения об огромных потерях ВСУ в войне, а именно — 131 014 человек.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации. Отмечается, что “документ” фейковый, поскольку:

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  • там содержатся ошибки, не присущие украинской деловой речи;
  • там содержится много русизмов: інформації О загиблих, отриманих поранення, числяться (щодо Збройних сил);
  • согласно правилам официального документооборота (ДСТУ 4163:2020), штрихкод проставляют в центре нижнего поля первой страницы документа.

ЦПД

В Центре противодействия дезинформации призывают проверять подозрительные “документы” и помнить, что опрометчивое распространение таких фейков лишь помогает врагу.

Напомним, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны погибли около 9 тыс. украинских военных.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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