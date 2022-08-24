Август, 24 в 10:48

День Независимости Украины – это символ борьбы, единения и веры в победу, которую все украинцы приближают и на передовой, и в тылу.

Это в своем поздравлении по случаю праздника отметил временный исполняющий обязанности главы СБУ, бригадный генерал Василий Малюк.

— День Независимости олицетворяет силу и несокрушимый дух украинского народа. Потому что сколько бы ни пытался враг уничтожить наше государство, мы знаем, что обязательно победим оккупантов. Шаг за шагом освободим родную землю, чтобы навсегда отбросить российскую орду туда, откуда она пришла. Это наша миссия. И она будет успешной, – убежден он.

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Василий Малюк добавил, что Служба безопасности Украины бок о бок с Силами обороны делает все, чтобы приблизить победу. К сожалению, в войне с РФ Украина теряет настоящих героев – лучших сыновей и дочерей Украины.

Но Малюк подчеркнул, что их подвиг помнят, и даже болезненные потери не остановят освободительную борьбу.