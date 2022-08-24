Готов принять капитуляцию РФ: Резников получил ультиматум от Шойгу в первые дни вторжения

Август, 24 в 13:37

Газета The Washington Post опубликовала материал о том, как разворачивались события до, непосредственно 24 февраля 2022 года и после полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины под названием Битва за Киев: украинская доблесть в сочетании с российскими промахами спасли столицу.

Сначала рассказывается о том, как с утра 24 февраля беспилотники-камикадзе пронзили комнату, где ночевали украинские пограничники на пункте пропуска с Беларусью.

Виктор Деревянко проснулся от жгучей боли, его тело пылало. Кровь лилась из руки, когда он пытался вытереть лицо. Кусок металла прошел через его руку и живот и попал в мышцу вокруг сердца.

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— Я не мог сориентироваться. Только на третий взрыв мне удалось упасть с кровати и попытаться хотя бы где-нибудь спрятаться, потому что взрывы не заканчивались, — сказал заместитель начальника части Деревянко.

Это было около 4:15 утра 24 февраля.

Российские ракеты начали слетать с пусковых установок: они били по украинским ПВО, батареям РЛС, складам боеприпасов, аэродромам и базам, наполняя раннее утро звуками войны.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он был одним из тех, кто не верил в полный штурм.

Европейские чиновники уверяли его, что они не видят такой же угрозы, как США и Великобритания. Согласно оценкам собственной разведки Украины, у России также не было достаточно сил, скученных возле границы, чтобы захватить или оккупировать город размером с Киев.

22 февраля Резников разговаривал по телефону со своим коллегой в Беларуси Виктором Хрениным, который пообещал, что российские войска с территории Беларуси не вторгнутся. По словам Резникова, Хренин дал “слово офицера”.

– И он был лжецом, – сказал Резников.

Через два дня, после начала вторжения, двое мужчин снова поговорили. Резников услышал нервный и неловкий голос на другом конце линии. Белорусский министр сказал, что передает послание российского коллеги Сергея Шойгу, с предложением, чтобы Украина подписала акт капитуляции, и тогда “вторжение прекратится”.

Резников сказал, что ответил: Я готов принять капитуляцию со стороны России.

Учитывая расположение сил Путина вдоль украинских границ, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский решил, что если россияне действительно будут атаковать Киев, их колонны продвинутся двумя-тремя главными магистралями по тому, что, как они предполагали, будет скорым путем к правительственному кварталу в Киеве.

Кремлевский план битвы предусматривал, что город будут защищать только слабые украинские силы, дезориентированные политическим хаосом, а Зеленский и его министры убегут.

Для защиты города Сырский организовал два кольца войск, одно в пригородах и одно в столице. Он хотел, чтобы внешнее кольцо было как можно дальше от внутреннего, чтобы оградить центр города от обстрелов и держать россиян на подступах к Киеву.

Сырский разделил город и окрестности на сектора и назначил генералов из военно-учебных центров руководить каждым районом, создав четкую цепь командования, которому будут отвечать все украинские воинские части и службы безопасности. Офицеры на местах принимали бы тактические решения без консультации со штабом.

Приблизительно за неделю до вторжения украинские военные перенесли все командные пункты на поле в сторону возможных направлений наступления России. Сырский также издал приказ переместить авиационные средства армии, включая вертолеты и реактивные самолеты, с основных баз, отдаляя их от предполагаемых целей авиаударов.

Но когда дело дошло до танковой мощи, только одна 72-я механизированная бригада была доступна для обороны столицы, что было недостаточным для обороны такого большого города. Чтобы исправить ситуацию, Сырский рассказал, что приказал всем военно-учебным центрам создать специальные временные батальоны и доставил в столицу артиллерийские системы, которые обычно используются для обучения.

Некоторые из этих систем поступили из учебного центра Девички, где много лет назад Украина вернула на вооружение тяжелые танки советских времен, известные как 2С7 Пионы или Пионии. Гиганты артиллерии, каждая из которых весит 46 тонн и имеет 203-мм гаубицы, могут стрелять снарядами весом более 108 кг на расстояние более 30 км.

Сырский приказал своим артиллеристам занять оборонительные позиции за городом, на северо-востоке и северо-западе, в районах, которые предположительно могут столкнуться с натиском россиян.

Генерал-лейтенант ВСУ Анатолий Кривоножко рассказал, что еще до вторжения были передислоцированы многие украинские истребители и средства обороны земля-воздух. В результате, россияне часто били по пустому пространству. Он и другие сказали, что некоторые реактивные самолеты уже были в воздухе, когда произошли удары — еще одна тактика для спасения флота.

– Мы создавали фальшивые цели для наших врагов, – напомнил министр обороны Резников.

Кривоножко рассказал, что некоторые пилоты совершали по три-четыре вылета в день для борьбы с российскими войсками. Они часто пропускали предполетные проверки и слетали с укороченных взлетно-посадочных полос, которые были разбомблены, а затем отремонтированы ночью.

То, что Украина вообще давала отпор, казалось, удивило россиян и заставило их изменить схему, сказал Кривоножко, отметив, что после первых волн меньше российских самолетов летало в Украину, а Москва начала использовать больше своих ограниченных запасов высокоточных боеприпасов.

Украинские истребители в первые дни стали символами продолжавшегося ожесточенного сопротивления и сыграли ключевую роль в притуплении российского наступления.