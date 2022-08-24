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Факты / Украина

В оккупированном Токмаке уничтожили вражеский склад боеприпасов

Марта Бондаренко, редактор ленты
В оккупированном Токмаке уничтожили вражеский склад боеприпасов

В ночь на 24 августа украинские военные точным ударом уничтожили вражеский склад боеприпасов в оккупированном Токмаке.

Об этом сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

— Горит склад БК рашистов во временно оккупированном Токмаке Запорожской области, — написал он и опубликовал видео масштабного пожара.

В Кугушумской территориальной общине сообщили, что прилет на вражеский состав был сразу после полуночи.

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Напомним, что 14 августа в оккупированном Токмаке был прилет на базу оккупантов. Над городом поднялся столб дыма.

Источник: Сергей Братчук

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