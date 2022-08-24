Военные командиры РФ в Украине подчиняются непосредственно Путину – ISW
В институте изучения войны ISW выяснили, что предположительно командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.
Аналитики ISW пишут, что непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.
Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 182-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.
Источники: ISW