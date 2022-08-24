Военные командиры РФ в Украине подчиняются непосредственно Путину – ISW

Август, 24 в 9:03

В институте изучения войны ISW выяснили, что предположительно командиры военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину.

Аналитики ISW пишут, что непроверенные источники сообщили, что командиры российских военных группировок в Украине подчиняются непосредственно президенту России Владимиру Путину, минуя Министерство обороны России и начальника Генерального штаба Валерия Герасимова в системе командования.

Кроме того, институт со ссылкой на собранные данные предполагает, что министр обороны России Сергей Шойгу потерял доверие Путина после провалившейся начальной фазы полномасштабного вторжения в Украину, несмотря на заверения Шойгу о скорой победе.

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