Все командиры погибли: разговор оккупантов об уничтожении командного пункта на юге

Август, 24 в 13:30

На юге ВСУ уничтожили командный пункт 56 бригады ВС России. Все руководство, которое там было, погибло – это подтвердилось в разговоре двух российских военных, перехваченном Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Их управление 56 бригады – там всему п****ец! Там ракета прилетела. Всех замполитов, зама по тылу. Всех, кто сидел в управлении. Командный пункт был, их полностью всех раз***ли, — рассказал оккупант о потерях после обстрелов.

А его собеседник жалуется на то, что пошел воевать из-за денег, но еще ничего не заплатили, поэтому хочет “самоликвидироваться”.

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