Им нечем бить: Арестович оценил ракетную опасность со стороны РФ в Киеве

Август, 24 в 23:01

Советник Офиса президента Алексей Арестович в эфире Фейгин LIVE рассказал, почему Россия, скорее всего, не выпустит ракеты по Киеву 24 августа.

— В Киеве слишком много иностранцев, убить какого-то американского или немецкого дипломата это не то, что им нужно. К тому же, здесь очень мощная ПВО и не потому что Киев — столица и надо прикрыть. А потому что Киев крупнейший военный транспортный узел, здесь нужно прикрывать объекты. И еще им нечем бить — выпустить еще 8 ракет, чтоб их гарантировано сбили, — говорит советник.

Также он добавил, что Россия ищет переговоров, примирения, “поэтому любой удар по Киеву с жертвами — это отодвигание переговоров, отодвигания призрачных вариантов договориться”. К тому же, сегодня заседание Совета безопасности ООН и если был бы удар, то понятно, какую повестку бы создала Украина.

— Они бьют по городам, которые находятся близко к прифронтовой линией, где это воспринимается более “естественно”, потому что бьют не крылатыми ракетами, а из РСЗО. Это Харьков, Николаев, Никополь, Днепр, Харьков. Они не хотят эскалации, они хотят перемирия, — сказал Арестович.