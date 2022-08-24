Из фермера в партизаны. Как местные месяц защищали Сумщину от врага

Август, 24 в 16:20

Владимир – фермер из села Белки, рассказывает о войне, хитро прищурив глаза – на фоне ржавых изуродованных железяк, оставшихся в полях после удачного удара ВСУ по россиянам в марте. Сумщина с 24 февраля была под оккупацией месяц. Владимир вспоминает, как через два дня через границу сюда зашло 120 единиц боевой техники.

До села, где живет и работает Владимир, россияне добрались в восемь вечера. Местные их уже ждали. Оборудовали небольшой блокпост, к ТРО, тогда работавшей полуофициально, присоединилось много молодежи. Однако произошло немного не так, как предполагали.

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— Когда увидели, что идет уйма техники, то нужно было только менять тактику. Против 120 единиц одним охотничьим ружьем ничего не поделаешь. Ну, не одним, все же охотники. Если бы начали стрелять, погибло бы мирное население, – говорит Владимир.

Мужчина рассказывает, что его кум решил идти против россиян с автоматом. Его расстреляли прямо в машине. Также оккупанты уничтожили еще несколько человек. Мужчине, усыновившему шестерых детей, пустили пулю прямо в сердце. Еще одному односельчанину прострелили шею. Говорит, так искали и уничтожали бандеровцев.

Так Владимир из фермера стал партизаном. Местное ТРО еще перед войной возглавил мэр соседнего Тростянца Юрий Бова. Правда, официально тероборона заработала только 7 марта. До того делали все на добровольческих началах. О начале войны он лично узнал в 4:30 утра 24 февраля.

— Если бы я знал за день, мы бы организовали противодействие, перекопали бы что-нибудь. А мне позвонили в 4:30 ночи. Сельский голова наш – староста села прямо на границе с Россией, сказала, что идет бой, что стреляют. О том, что колонны пойдут в нашу сторону – мы еще не знали. Мы поехали в Лебедин искать оружие, потому что в Тростянце оружия не было. К тому времени я был не только мэром, моей задачей было организовать каким-то образом сопротивление – организовать противодействие, – говорит мужчина.

Юрий Бова рассказывает, что в его в дом заехали россияне, где и поселились. Его фото из помещения горсовета раздали на российские блокпосты. Подробно о работе партизан, конечно, не рассказывает, однако о подвиге фермера Владимира уже ходят легенды. Мужчина, который ежедневно инспектировал поле, где стояли россияне, и передавал данные об этом ВСУ, каким-то чудом смог утащить у оккупантов рацию, поэтому наши армейцы в реальном времени могли следить за поведением россиян во время обстрелов и корректировать огонь.

– Я вам не буду рассказывать, что мы делали, помогало много местных, неравнодушных. Присоединилась молодежь. Один с одной стороны зайдет – посмотрит. Другой – с другой. Это работа не одного мужчины. Однажды мы уехали в поле командой из четырех человек. Увидели российский БТР или БМП, а в нем рация. Она была выключена. Мы ее зарядили и слушали. Слышали их переговоры, очень нехорошие. Мы их дальше передавали. Записывали или на словах, – отмечает Владимир.

На вопрос, не хотелось ли ответить по рации, говорит:

– Мы боялись отвечать, хотя хотелось сказать, что ребята, прекращайте. Там, матом сказать. Но воздержались. Но рация сгорела, мы перебросили волну на другую рацию.

Юрий Бова рассказывает, что именно благодаря этой информации ВСУ удалось идеально накрыть россиян. Тогда было уничтожено 28 единиц техники. Среди них – модель танка Черный орел с защитным комплексом Дрозд. Много уничтоженной техники, в том числе и огнеметная система залпового огня Буратино.

Партизанили в то время и в самом Тростянце. Мужчина, имени которого не озвучивают до сих пор, каждое утро и каждый вечер с дрона фиксировал передвижение российской техники по городу, а выезжая умудрился забрать коптер с собой и спасти и его. Разведчиком стал и Анатолий Касьянов. В мирной жизни он инспектировал благоустройство города. А с вторжением россиян на Сумщину, в 64 года стал переодеваться в самую худшую одежду и, как в кино, шпионить за врагом.

– Блокпостов много здесь в центре было. Куда ни сунешься, все время слышишь: “Мужик, пошел отсюда”. Ходил как бомжара. С палочкой по мусорникам. Я должен был узнать, где стоит их техника, и прежде всего Буратино. Оказалось, что система стояла у полиции во дворе, – рассказывает Анатолий.

Любое подозрение в сотрудничестве с партизанами или армейцами заканчивалось плачевно. Мэр рассказывает, что россияне хватали людей прямо с улицы, потому что понимали, что ВСУ кто-то помогает корректировать огонь. У всех подозрительных спрашивали, где ВСУ, Силы обороны, как найти мэра и как пройти на Ахтырку. С этими вопросами они пытали людей, даже убивали. В подвал попадали активисты, а также работники военкомата. Всего в городе из-за действий россиян погибли 50 человек. 18 из них – полиция до сих пор не может разыскать.

Одного из бывших заключенных, Александра Фаизулова забрали уже в конце оккупации. Домой вошли трое в балаклавах. Среди опознавательных знаков – только красные ленты на рукавах.

Начали приставать с вопросами, а еще требовали показать мобильный телефон. Так, когда мужчина сказал, что аппарат разрядился, его схватили, завязали глаза и утащили в неизвестном направлении. Сначала он думал, что оказался в полиции, а потом понял, что пыточную русские обустроили в подвале железнодорожного вокзала.

Пленных держали в комнатке площадью около 4-6 м. Здесь было не менее пяти человек. Кормили ежедневно своими сухпайками, держали связанными, нужно было постоянно сидеть на корточках.

– Нас не выпускали, не давали ни разговаривать, ни вставать. Держали как обезьянок в клетке. Постоянно избивали – допрашивали. Били – допрашивали. Когда у тебя руки сзади завязаны больше суток, ты просто подползаешь на коленях и просишь: “Расстреляй меня”. Настолько тебе больно, – рассказывает Александр.

А он говорит: “Не могу”. Ты говоришь: “Давай я на тебя нападу — так, с завязанными руками и ногами. Ну, хоть плюну!”

Несмотря на то, что россиян разбили еще в конце марта, следы пыток – до сих пор на стенах. Александр говорит, что так сильно головой избивали мужчину, который чудом выжил.

Руки пленникам перевязывали тросом для вагонов, следы остаются и поныне.

– Первого бросили полковника ВСУ в отставке. Его тоже избивали – допрашивали, избивали – допрашивали, потом его забрали и не вернули. Следующего бросили Славочку. Они его так называли. Он снял растяжку на пруду. Его с гранатой в кармане задержали. Он объяснял, что снял растяжку, чтобы никто не взорвался. Но его тоже постоянно избивали и допрашивали. А потом забрали. Следующим был Николай. Он стал выражать недовольство в сторону россиян. Они тогда открыли клетку и сильно его избили. Через некоторое время вернули. Он еще больше начал с ними ссориться. Они избили вторично. Это были уже более серьезные ребята. Они сняли скотч с рук, связали тросами за спиной. После того Коля начал на них говорить примерно то, что они на нас говорили. Взъелся на них. Был на взводе. И залетели в третий раз. Когда они так называемую ласточку сделали. Это когда ноги связаны и руки связаны, и потом все это связывают вместе, и выходит, что ты изогнут полностью, — делится мужчина.

Когда россияне бежали, заключенных оставили закрытыми, но им удалось выбраться на свободу. Александр говорит, как ни больно ему рассказывать свою историю, он будет продолжать это делать. Ведь мир должен знать о зверствах россиян.

А фермер Владимир уверяет, что все украинцы стали бандеровцами, хоть и не по своей воле. Но самое интересное, говорит, что россияне до сих пор верят, что Бандера жив.

Фото: Ольга Чайко