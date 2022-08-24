Август, 24 в 2:39

Несмотря на то, что Беларусь уже тем или иным образом участвует в войне против Украины, на данный момент угрозы наземной операции со стороны беларусского государства нет.

Об этом в интервью беларусскому оппозиционному изданию Nexta рассказал представитель Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

Его спросили, какие ожидаются провокации со стороны РФ на День Независимости Украины, учитывая то, что российская сторона старается не быть предсказуемой в своих атаках.

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— В Украине идет война полномасштабная, от 24 февраля и каждый день. Независимо от даты есть угрозы массированных воздушных атак и ударов ракет. В России еще остаются запасы, хоть и значительно меньше, высокоточного оружия. Но все еще много старых советских ракет, которые не высокоточные и такая угроза есть постоянно, — объяснил он.

При этом Юсов отметил, что на День Независимости риски, все же, повышены.

— Есть вероятность ракетных ударов, но независимо от этого День флага и День Независимости просто будний день. На сигналы воздушной тревоги нужно обращать внимание, сейчас на это обращает внимание вся страна и военные… И 26 и 27 августа и в другие дни нужно также быть аккуратными и также реагировать на воздушную тревогу, — объяснил представитель ГУР МО.

Он также прокомментировал вероятность нападения со стороны Беларуси, заявив, что сейчас такая угроза отсутствует.

— Стратегически я уверен, что Беларусь будет цивилизованной европейской демократической страной, но до этого нужно пройти очень долгий путь. Сегодня это государство напрямую зависит от Российской Федерации во многих аспектах и, очевидно, не имеет демократии, — отметил Юсов.

По словам представителя ГУР, власти Украины отрабатывают разные сценарии, включая вторжения со стороны Беларуси. Хотя Андрей Юсов добавил, что Беларусь уже участвует в войне, предоставляя свои аэродромы для нанесения воздушных ударов по украинским населенным пунктам, проводя ремонт российской поврежденной военной техники и для вербовки белорусов для участия в непосредственных боевых действиях против Украины.

— К сожалению, государство Беларусь уже втянуто в войну против Украины. Что касается наземной операции, сегодня непосредственно такой угрозы нет, но в будущем, если она появится, будем реагировать должным образом, — сказал Андрей Юсов.

Ранее в Вооруженных силах Украины сообщили, что рассчитывают на поддержку со стороны белорусских партизан, поскольку они помогают идентифицировать информацию после взрывов на аэродромах Беларуси.

Источник: NEXTA Live