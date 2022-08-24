Жданов объяснил, как повлияет на боевые действия подрыв Россией Запорожской АЭС

Август, 24 в 20:00

В случае подрыва Россией Запорожской АЭС боевые действия продолжатся вне зоны потенциального поражения радиацией, однако реакция мирового сообщества может быть сокрушительной для РФ.

С такой оценкой выступил военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Его спросили, если Российская Федерация подорвет Запорожскую АЭС, будут ли продолжены боевые действия и как это событие повлияет на продолжение войны.

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— Дело в том, что там особенность конструкции такова, что ядерного взрыва не будет… будет обыкновенный взрыв с выбросом радиоактивных веществ. Будет то же самое, что было на Чернобыльской АЭС. Не было цепной реакции, а был взрыв, который выбросил радиоактивные вещества и, сорвав крышку со здания реактора, выбросил эти вещества в атмосферу. Это будет эффект грязной бомбы, — объяснил Жданов.

Военный эксперт добавил, что в результате по территории Украины распространится радиоактивное облако.

— Модель мы с вами видели, как оно может развиваться. Но эта модель не точная, потому что она моделируется на конкретную погоду. То есть в зависимости от направления ветра будут распространяться радиоактивные осадки, — сказал он.

По его словам, после взрыва АЭС появится зона радиоактивного поражения, зона отчуждения и из этой зоны будут эвакуированы люди, военные и техника.

— Я думаю, что россияне первые побегут из этой зоны, особенно после инцидента в Рыжем лесу под Чернобылем, когда они поняли, что такое радиация, — сказал Олег Жданов.

Военный эксперт убежден, что несмотря на подобную катастрофу, военные действия продолжатся вне зоны отчуждения.

— Дело в том, что реакция мирового сообщества будет настолько жесткая, что они включат те санкции, о которых мы только мечтаем, обвалив экономику или финансовую систему Российской Федерации в считанные дни. Они могут, у них есть такие рычаги, и я думаю, что они это и сделают, — сказал он.

Олег Жданов предполагает, что может быть нанесен превентивный удар по центру принятия решений в РФ, как и обещала когда-то Великобритания.

Ранее военный эксперт выступил с предположением, что НАТО может ввести ограниченный контингент войск на территорию украинских атомных электростанций в случае, если на них будет существовать угроза аварии.