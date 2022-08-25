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Факты / Украина

Агент ФСБ в Кабмине приговорен к 12 годам тюрьмы

Валентина Чорна, редактор ленты
суд
Фото: Pexels

Шевченковский районный суд Киева приговорил к 12 годам лишения свободы заведующего отделом Секретариата Кабмина, который шпионил на ФСБ страны-агрессора.

Фигурант признан виновным в государственной измене. И кроме тюремного срока, суд назначил конфискацию всего имущества, которое находится в его собственности.

– В начале года СБУ разоблачила российскую агентуру, в которую входили чиновники Кабмина и Торгово-промышленной палаты Украины. Фигуранты передавали врагу разную развединформацию: от состояния обороноспособности до обустройства госграницы и персональных данных украинских правоохранителей, — сообщили в СБУ.

Отмечается, что предатели это делали не бесплатно.

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Российские кураторы платили им за информацию от $2 тыс. до $15 тыс. в зависимости от уровня секретности и важности собранных данных.

После разоблачения СБУ фигуранты признались в содеянном.

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Источник: СБУ
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