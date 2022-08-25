Август, 25 в 12:34

Кремль пытается отвести от себя ответственность за захватническую войну Путина и отвлечь внимание от убедительных доказательств зверств, которые российские войска совершили в Украине.

Так представитель Госдепартамента США Нед Прайс прокомментировал планы россиян провести в оккупированном Мариуполе так называемые трибуналы над украинскими пленными.

Он подчеркнул, что запланированные показательные процессы являются нелегитимными и насмешкой над правосудием. США их решительно осуждают.

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— Все военнослужащие ВСУ, включая отечественных и иностранных добровольцев, имеют право на статус военнопленного, если они попали в плен. Им должна предоставляться защита в соответствии с Женевскими конвенциями. Мы призываем Москву выполнять свои обязательства, – напомнил Прайс.

Также представитель Госдепартамента заверил, что США будут продолжать твердо поддерживать украинский народ, который защищает свою свободу.

Напомним, на днях украинская разведка сообщила, что для проведения так называемого судилища над пленными защитниками Азовстали оккупанты срочно переоборудуют уцелевшее помещение Мариупольской камерной филармонии.

На сцене монтируются железные клетки, где будут держать украинских защитников.

Источник: Посольство США в Украине