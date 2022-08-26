Август, 25 в 22:24

Через Тернопольскую область из Хмельнитчины двинулась пятитысячная колонна верующих Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП).

В пресс-центре Тернопольской ОВА сообщили, что ранее согласовали ограничение подобных мер, но верующие из колонны не реагируют на это властное решение.

Украинское издание Громадське пишет, что верующие двигаются в направлении Почаева, где расположена Почаевская Успенская лавра (арендованная УПЦ МП).

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– Это неорганизованная колонна людей, среди них нет четко определенного лица, которое их официально ведет. Полицейские обеспечивают публичный порядок и безопасность участвующих в ходе людей, а также соблюдение ими правил дорожного движения, — рассказали изданию в полиции.

При этом никто из участников не был задержан, хотя в такой акции есть напряжение.

Также полицейские рассказали, что в Совете обороны Тернопольской области еще в конце июля приняли решение, которым рекомендуется избегать совершения религиозных обрядов через организованное передвижение пешком или автомобильным транспортом, группами, колоннами или шествием.

Впрочем, в пятитысячной колонне не реагируют на подобные решения власти.

– Они двигаются неорганизованно, все призывы полицейских придерживаться решения люди просто игнорируют и продолжают идти в направлении Почаева, – объясняют в полиции.

В то же время СМИ пишут, что толпу прихожан УПЦ МП не пропускали в некоторые города и поселки.

— Вчера у нас было очень много разных событий. Вместо того, чтобы сосредоточиться на другой работе, мы этих людей по полям вылавливали. Они бежали на прорыв. Это неконтролируемая масса, – рассказал глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

В то же время, предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий сказал, что не благословлял подобное шествие, а хмельницкий владыка отказался брать на себя ответственность.

Владимир Труш анонсировал в течение 26 августа заседание облсовета, где должны принять решение по этому ходу.

Фото: Серафим Кліпчар