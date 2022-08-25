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Факты / Украина

Google начнет бороться с фейками об украинских беженцах в ЕС

Ольга Тетеріна, редактор ленты
гугл
Фото: Depositphotos

Google запустит информационную кампанию по разоблачению лжи против украинских беженцев в Европейском Союзе.

Об этом сообщило агентство Reuters.

— Дочерняя компания Google Jigsaw на следующей неделе приступит к кампании по противодействию дезинформации об украинских беженцах в Польше, Словакии и Чехии, основываясь на исследовании психологов из двух британских университетов, — отметили они.

Кампания направлена ​​на повышение стойкости к нарративам против беженцев. Польшу избрали потому, что там находятся больше всего украинских беженцев, а Чехия и Словакия будут полезными лидерами для остальной Европы.

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По словам руководителя отдела исследований Jigsaw Бет Голдберг, это пилотный проект и нет никаких причин, по которым кампанию нельзя было бы масштабировать на другие страны.

Кроме того, в сотрудничестве с Jigsaw психологи из университетов Кембриджа и Бристоля создали 90-секундные видео, предназначенные для “прививки” людей против вредоносного контента в социальных сетях.

Видео, представленные в рекламных блоках YouTube, Twitter, TikTok и Facebook, призваны помочь людям проявлять эмоциональные манипуляции в заголовках новостей.

Ожидается, что эта информационная кампания будет длиться один месяц.

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Источник: Reuters
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