Август, 25 в 15:46

На седьмом месяце войны российские войска продолжают обстреливать позиции ВСУ и украинские населенные пункты.

Карта боевых действий в Украине на 25.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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Линию столкновения на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.

На Славянском направлении под огнем ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы населенных пунктов Великая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.

После неудачных штурмовых действий в сторону Пасеки – Долины оккупанты отошли.

На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.

На Бахмутском направлении от обстрелов россиян страдали районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.

Авиацию враг привлекал для ударов вблизи Соледара и Зайцево.

Наступление в сторону Травневого – Кодемы у оккупантов тоже провалилось.

На Авдеевском направлении враг обстреливал районы Покровска, Нетайлового, Першотравневого, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка.

Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского.

Наступление в сторону Песков – Першотравневого для россиян успехом не увенчалось.

На Новопавловском направлении армия РФ била из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки, а из самолетов – у Владимировки, Угледара и Павловки.

На Запорожском направлении под обстрел попали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Червоное, Чаривное, Времьевка, Орехов, Щербаки, Зализничное, Новоселка, Бурлацкое, Вольное Поле, Шевченко и Новоданиловка.

Нанесли авиаудары оккупанты неподалеку Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.

Позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии.

Авиаудар от армии РФ пришелся недалеко от населенного пункта Белая Криница.

Потери РФ на 25 августа 2022

личного состава – около 45 850 (+150),

танков ‒ 1 929 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 4 245 (+2),

артиллерийских систем – 1 037 (+1),

реактивных систем залпового огня – 272 (+6),

средств противовоздушной обороны – 148 (+1),

самолетов – 234,

вертолетов – 202 (+3),

беспилотников оперативно-тактического уровня – 828 (+9),

крылатых ракет – 196,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 160,

специальной техники – 99.

Полномасштабная война в Украине длится уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.