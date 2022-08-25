Карта боевых действий на 25.08.2022 – ситуация на фронте
На седьмом месяце войны российские войска продолжают обстреливать позиции ВСУ и украинские населенные пункты.
Карта боевых действий в Украине на 25.08.2022
На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.
Линию столкновения на Харьковском направлении враг обстрелял из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии.
На Славянском направлении под огнем ствольной и реактивной артиллерии РФ находились районы населенных пунктов Великая Камышеваха, Новая Дмитровка и Бражковка.
После неудачных штурмовых действий в сторону Пасеки – Долины оккупанты отошли.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы из танков, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня возле Спорного, Ивано-Дарьевки, Звановки, Серебрянки и Северска.
На Бахмутском направлении от обстрелов россиян страдали районы населенных пунктов Бахмут, Соледар, Веселая Долина, Майорск, Шумы, Зайцево, Белогоровка, Кодема и Яковлевка.
Авиацию враг привлекал для ударов вблизи Соледара и Зайцево.
Наступление в сторону Травневого – Кодемы у оккупантов тоже провалилось.
На Авдеевском направлении враг обстреливал районы Покровска, Нетайлового, Першотравневого, Орловки, Водяного, Новобахмутовки, Шумов и Нью-Йорка.
Вражеская авиация действовала возле Марьинки, Красногоровки и Невельского.
Наступление в сторону Песков – Першотравневого для россиян успехом не увенчалось.
На Новопавловском направлении армия РФ била из танков и артиллерии разных типов вблизи Павловки, Елизаветовки, Константиновки, Угледара, Владимировки, Новомихайловки, Новоукраинки и Великой Новоселки, а из самолетов – у Владимировки, Угледара и Павловки.
На Запорожском направлении под обстрел попали позиции украинских войск в районах населенных пунктов Камышеваха, Гуляйпольское, Червоное, Чаривное, Времьевка, Орехов, Щербаки, Зализничное, Новоселка, Бурлацкое, Вольное Поле, Шевченко и Новоданиловка.
Нанесли авиаудары оккупанты неподалеку Орехова, Гуляйпольского и Щербаков.
Позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру вдоль линии боевого столкновения на Южнобужском направлении оккупанты обстреляли из танков, ствольной и реактивной артиллерии.
Авиаудар от армии РФ пришелся недалеко от населенного пункта Белая Криница.
Потери РФ на 25 августа 2022
- личного состава – около 45 850 (+150),
- танков ‒ 1 929 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 4 245 (+2),
- артиллерийских систем – 1 037 (+1),
- реактивных систем залпового огня – 272 (+6),
- средств противовоздушной обороны – 148 (+1),
- самолетов – 234,
- вертолетов – 202 (+3),
- беспилотников оперативно-тактического уровня – 828 (+9),
- крылатых ракет – 196,
- кораблей (катеров) – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн – 3 160,
- специальной техники – 99.
Полномасштабная война в Украине длится уже 183-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.