Август, 25 в 14:16

В День Независимости в среду, 24 августа, в Украине прозвучало рекордное количество воздушных тревог с начала полномасштабного вторжения России.

Об этом сообщили в Telegram-канале Карта воздушных тревог.

По данным ресурса, 24 августа во всех областях и Киеве прозвучало 189 воздушных тревог.

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В то же время предыдущий рекорд был поставлен 23 апреля, перед Пасхой. Тогда по всей Украине за сутки раздалось 109 сигналов воздушной тревоги.

Кроме того, спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские войска совершили около 200 вылетов самолетов, но частота ракетных ударов была значительно ниже.

— Вчера, несмотря на то что было такое большое количество тревог, большая ракетная активность не зафиксирована, но зафиксирована большая авиационная активность. Около 200 авиавылетов зафиксировано 24 августа, – отметил он.

Оккупанты применяли для атак по Украине дальние бомбардировщики Ту-22 М3, которые носят ракету Х-22. Было зафиксировано восемь прилетов этих ракет по областям. Также противник применял реактивные системы залпового огня Торнадо-С.

Игнат объяснил большое количество воздушных тревог тем, что РФ совершала и много “имитационных вылетов”, в основном с аэродрома Шайковка – для Ту-22, а также с севера Каспийского моря – для самолетов Ту-95 ТС.

По его словам, план россиян заключался в том, чтобы удерживать украинскую нацию в напряжении в День Независимости Украины.