Август, 25 в 10:23

Хотя в течение последнего месяца войны в Украине линия фронта почти не двигается, всего на три-пять км, можно сказать, что стратегическая инициатива все-таки в руках нашего командования.

Такое мнение в эфире национального телемарафона высказал военный эксперт Роман Свитан. Он подчеркнул, что на фронте сейчас стабилизированная ситуация.

– В принципе инициатива, которая была у российских войск, перешла к нам. Планируем сейчас атаки. Можем говорить о том, что как минимум стратегическая инициатива — в руках нашего командования, — добавил Свитан.

По словам военного эксперта, накануне по всей линии фронта была эскалация. Он объяснил, что ее причиной стали удары ВСУ по российским оккупационным войскам.

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Между тем в Генштабе ВСУ сообщают, что за прошедшие сутки у российских войск было несколько неудачных наступлений и штурмов на Востоке.

Оккупанты отошли после штурмовых действий в сторону Пасеки – Долины на Славянском направлении. Также безуспешно пытались вести наступление захватчики в сторону Травневого – Кодемы на Бахмутском направлении.

Больше о ситуации на фронте можно узнать из карты боевых действий в Украине.