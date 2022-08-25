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Факты / Украина

В Харькове и области снова изменили действие комендантского часа

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
Харків
Фото: Depositphotos

В Харьковской области с 25 августа 2022 возвращается действие предыдущего времени комендантского часа.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что он будет длится с 22:00 по 6:00 до отдельных распоряжений.

Во время действия комендантского часа запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или в транспорте.

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Из-за угрозы провокаций в Харьковской области усилили комплекс мер безопасности во время празднования Дня Независимости и сменили комендантский час.

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Выходить из дома во время длительного комендантского часа в День независимости Украины можно было только для выгула собак, но возле своих домов, не отходя от своего места жительства дальше 100-200 метров.

Также Укрзализныця отменила все пригородные и региональные рейсы из и в Харьков на День независимости.

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