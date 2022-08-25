Август, 25 в 13:30

В День Независимости, 24 августа, движение сопротивления подняло флаг Украины во временно захваченном россиянами Мариуполе.

Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

— Уникальные кадры – 24 августа 2022 года флаг Украины над Мариуполем. Движение сопротивления ведет неутомимую борьбу для скорейшего освобождения наших земель, а также чтобы каждый украинец там чувствовал, что Украина — здесь, мы рядом и скоро освободим все наши земли, — отметили они.

В ГУР добавили, что движение сопротивления передало приветствие ко Дню Независимости с временно захваченных территорий Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской областей и временно оккупированного Крыма.

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Отметим, что над соседним поселком Никольское также развевался флаг Украины, показывая оккупантам, чья это действительно земля.

Напомним, что российские оккупанты еще с ночи начали “поздравлять” украинцев с Днем Независимости своими обстрелами. В течение дня сигнал воздушной тревоги звучал рекордное количество раз – 189. Чаще всего включали в Харьковской области.

Фото: скриншот с видео