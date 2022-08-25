В Мариуполе пожар перекинулся на дома и школы, оккупанты отказываются тушить огонь
В Мариуполе начался масштабный пожар, который уже распространился на жилые дома и школу, а часть города покрыл дым.
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем канале в Telegram.
По его словам, пожар опрокинулся на жилые дома: горят дома, здание школы №69 и пожары расползаются на жилой микрорайон Восточный.
— Пожарных – ни одного. Оккупационные власти типично не реагируют, — написал он.
Впоследствии советник мэра Мариуполя опубликовал другое видео и детали пожаров в городе.
– Мариуполь в дыму и пожарах. Люди сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары. Воды нет. Так называемое “МЧС”, понимая что здесь не намародериш — не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия русского мира в полной мере, — написал он.
Петр Андрющенко также обратился к мариупольцам, которые не могут дозвониться до оккупационных служб спасения.
— Гайляйтер Иващенко после покушения сейчас скрывается здесь (на фото, которое добавил Андрющенко в публикации, — Ред.). Там есть телефоны – звоните. Требуйте от мразоты вмешательства и реакции. Пока вы рискуете снова потерять все, оно в Донецке под охраной выходит из запоя, — написал советник мэра Мариуполя.
Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские захватчики продолжают сносить жилые дома украинцев. Теперь вместо жилья оккупанты предлагают только обещания людям, проживавшим в этих домах.
Джерело: Андрющенко Time
Фото: Скриншот из видео / Андрющенко Time