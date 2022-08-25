Август, 25 в 19:10

В Мариуполе начался масштабный пожар, который уже распространился на жилые дома и школу, а часть города покрыл дым.

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем канале в Telegram.

По его словам, пожар опрокинулся на жилые дома: горят дома, здание школы №69 и пожары расползаются на жилой микрорайон Восточный.

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— Пожарных – ни одного. Оккупационные власти типично не реагируют, — написал он.

Впоследствии советник мэра Мариуполя опубликовал другое видео и детали пожаров в городе.

– Мариуполь в дыму и пожарах. Люди сплотились и ездят на море за песком, чтобы самостоятельно тушить пожары. Воды нет. Так называемое “МЧС”, понимая что здесь не намародериш — не берет или бросает трубку. Оккупационного руководства в городе нет. Хаос и разрушение. Стандартные последствия русского мира в полной мере, — написал он.

Петр Андрющенко также обратился к мариупольцам, которые не могут дозвониться до оккупационных служб спасения.

— Гайляйтер Иващенко после покушения сейчас скрывается здесь (на фото, которое добавил Андрющенко в публикации, — Ред.). Там есть телефоны – звоните. Требуйте от мразоты вмешательства и реакции. Пока вы рискуете снова потерять все, оно в Донецке под охраной выходит из запоя, — написал советник мэра Мариуполя.

Ранее сообщалось, что в Мариуполе российские захватчики продолжают сносить жилые дома украинцев. Теперь вместо жилья оккупанты предлагают только обещания людям, проживавшим в этих домах.

Джерело: Андрющенко Time

Фото: Скриншот из видео / Андрющенко Time