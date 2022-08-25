В Виннице третий раз за неделю “заминировали” два ТЦ и вокзал
25 августа поступило сообщение о минировании в Виннице.
В перечне объектов, где якобы находится взрывное устройство, – торговые центры на проспекте Юности, в центре города и железнодорожный вокзал, сообщают в Ситуационном центре Винницы.
Как передает с места событий журналист Фактов ICTV Людмила Цымбалюк, специалисты уже проверяют объекты на наличие взрывчатки.
Сейчас смотрят
По этой причине на определенных участках ограничено движение транспорта и пешеходов.
Это уже третье сообщение о минировании, которое поступило в течение недели.
Похожие сообщения получали правоохранители также в Тернополе, Черкассах, Кропивницком.