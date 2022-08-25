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Факты / Украина

В Виннице третий раз за неделю “заминировали” два ТЦ и вокзал

Людмила Цимбалюк, журналист Факты ICTV, г. Винница Татьяна Забожко, редактор ленты
Взрывотехническая служба

25 августа поступило сообщение о минировании в Виннице.

В перечне объектов, где якобы находится взрывное устройство, – торговые центры на проспекте Юности, в центре города и железнодорожный вокзал, сообщают в Ситуационном центре Винницы.

Как передает с места событий журналист Фактов ICTV Людмила Цымбалюк, специалисты уже проверяют объекты на наличие взрывчатки.

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По этой причине на определенных участках ограничено движение транспорта и пешеходов.

Это уже третье сообщение о минировании, которое поступило в течение недели.

Похожие сообщения получали правоохранители также в Тернополе, Черкассах, Кропивницком.

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