Август, 25 в 12:54

25 августа поступило сообщение о минировании в Виннице.

В перечне объектов, где якобы находится взрывное устройство, – торговые центры на проспекте Юности, в центре города и железнодорожный вокзал, сообщают в Ситуационном центре Винницы.

Как передает с места событий журналист Фактов ICTV Людмила Цымбалюк, специалисты уже проверяют объекты на наличие взрывчатки.

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По этой причине на определенных участках ограничено движение транспорта и пешеходов.

Это уже третье сообщение о минировании, которое поступило в течение недели.

Похожие сообщения получали правоохранители также в Тернополе, Черкассах, Кропивницком.