В Запорожье раздались взрывы, власти предупредили о возможных прилетах
В Запорожье 25 августа раздались взрывы.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
– Сегодня в городе были слышны взрывы. По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация нуждается в уточнении, — отметил он.
Куртев уточнил, что в самом Запорожье прилеты не зафиксированы.
Напомним, что ночью 24 августа российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет. По предварительным данным, пострадавших нет.
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