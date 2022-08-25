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Факты / Украина

В Запорожье раздались взрывы, власти предупредили о возможных прилетах

Ольга Тетеріна, редактор ленты
В Запорожье раздались взрывы, власти предупредили о возможных прилетах
Фото: Depositphotos

В Запорожье 25 августа раздались взрывы.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

– Сегодня в городе были слышны взрывы. По предварительным данным, это были звуки прилетов по нескольким населенным пунктам Запорожского и Васильевского районов. Информация нуждается в уточнении, — отметил он.

Куртев уточнил, что в самом Запорожье прилеты не зафиксированы.

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Напомним, что ночью 24 августа российские захватчики выпустили по Запорожью девять ракет. По предварительным данным, пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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