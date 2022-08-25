Август, 25 в 16:30

Украина уже вернула из России 53 ребенка, которые были незаконно вывезены российскими оккупантами из нашей страны.

Об этом в эфире телемарафона сообщила министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она заверила, что Украина будет судиться против России по фактам так называемого усыновления похищенных и вывезенных украинских детей.

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– 53 ребенка уже удалось вернуть. Сейчас мы говорим и об исковой деятельности. Я поставила задачу четко зафиксировать такие случаи и найти, где были усыновления с документальным подтверждением. Мы будем судиться и требовать привлечь к ответственности РФ, потому что это преступление против нашего государства и детей, – объяснила она.

По словам Ирины Верещук, в Минреинтеграции могут обратиться родители, родственники, знакомые детей, которых российские захватчики могли похитить и незаконно вывезти из Украины.

Она заверила: если ребенка находят на территории РФ, то делают все, чтобы его вернуть.