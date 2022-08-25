Август, 25 в 7:35

С середины марта российские захватчики потеряли контроль над территориями, превышающими площадь Дании.

Об этом сообщили аналитики Института исследования войны (ISW).

— Со времени возобновления российскими силами наступательных операций 16 июля после паузы, они получили около 450,84 км квадратных новой территории, примерно равной площади Андорры, — отметили они.

По данным ISW, с 21 марта (приблизительной даты самого глубокого продвижения российских сил по территории Украины) российские силы потеряли примерно 45 тыс. км квадратных территории, что больше площади Дании.

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Кроме того, 24 августа министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что российские войска замедляют общий темп своих наступательных операций в Украине. Также он подтвердил, что цели России в войне не изменились.

– На встрече с министрами обороны стран-участниц Шанхайской организации сотрудничества Шойгу заявил, что российские войска будут замедлять темпы наступательных операций в Украине, сознательно пытаясь минимизировать жертвы среди мирного населения, – добавили в отчете.

Аналитики подчеркнули, что заявление Шойгу может означать попытку Минобороны РФ установить информационные условия, чтобы объяснить и оправдать незначительные достижения оккупантов в Украине за последние шесть недель.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 183-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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Источник: ISW