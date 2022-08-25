Освободим нашу землю, и это должно произойти как можно быстрее — Подоляк в интервью Rzeczpospolita

Август, 25 в 18:16

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова ко всему, отвечая на вопрос о готовности Киева к российской атаке на правительственный квартал.

Об этом он заявил в интервью польской газете Rzeczpospolita.

– Освободим нашу землю. Всю нашу территорию. И это должно произойти как можно быстрее. Вместе с союзниками, среди которых ведущее место занимает Польша, — сказал Подоляк.

Он отнес Польшу к “ключевым членам неформальной антипутинской коалиции”.

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— В Варшаве в самом начале почти сразу оценили все риски и настоящие мотивации российского вторжения. Это повлияло на ряд очень конкретных и важных действий. Ведь поляки гораздо лучше, чем другие понимают, с чем мы имеем дело, какому варвару сопротивляемся. Польша является для меня абсолютным лидером, когда речь идет о поддержке Украины, – сказал Подоляк.

Советник руководителя ОП объяснил, что польская сторона активно включилась в информационную кампанию и заставила западный мир выйти из шока. Организовала огромную помощь для беженцев, прежде всего женщин, детей и пожилых людей. Кроме того, Варшава противодействовала российской пропаганде.

Подоляк отметил – все это для украинцев очень важно, Польша и Украина стали близкими странами, это вошло в историю.