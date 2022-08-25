Август, 25 в 11:55

США предоставят Украине систему противодействия беспилотникам VAMPIRE. Она использует преимущественно небольшие ракеты, чтобы сбивать беспилотники, находясь в небе.

Об этом сообщил заместитель министра обороны США Колин Каль. Он напомнил, что системы противодействия беспилотникам VAMPIRE включены в последний пакет помощи США для Украины.

Колин Каль добавил, что США продолжают учить украинских военных, как пользоваться всеми системами, которые Украине предоставляют Штаты и их союзники среди стран-членов НАТО. Он заверил, что эти учения проходят постоянно.

Сейчас смотрят

Заместитель министра обороны уверен, что времени научить украинцев пользоваться системами, включенными в последний пакет помощи, достаточно.

Он объяснил, что оружие, которое планируют передать Украине, будет произведено отраслевыми партнерами, а не выдано непосредственно из запасов Министерства обороны. Соответственно, это может занять определенное время.

Напомним, 24 августа США объявили, что выделяют Украине транш помощи на $2,98 млрд. В новый пакет, среди прочего, вошли беспилотные авиационные системы VAMPIRE, ракетные системы с лазерной наводкой, противоартиллерийские радиолокационные станции и другое вооружение.