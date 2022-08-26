Август, 25 в 21:12

После окончания войны Украине не нужны будут укрепленные границы на примере того, как они оборудованы в Израиле или Турции. Достаточно будет укрепленной госграницы, как того требуют международные нормы и правила.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов на своем Youtube-канале.

Его спросили, как должна быть оборудована граница между Украиной и Россией после окончания войны.

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— Граница должна быть оборудована так, как нам предлагали в проекте Стена. Это типовой проект для цивилизованных стран. Он, кстати, применяется в Европейском Союзе. Я даже не сторонник того, как предлагают израильский или турецкий вариант, — сказал Жданов.

По его убеждению, украинско-российская граница должна быть оборудована согласно международным нормам и правилам.

— Это должен быть бетонный надолб, желоб, контрольно-следовая полоса, сетчатое ограждение с колючей проволокой. При необходимости она может быть усилена, как сделали поляки на границе с Беларусью, — сказал Жданов.

При этом военный эксперт объяснил, что функция границы должна состоять в том, чтобы незаконно она не могла быть пересечена. Однако граница должна быть оборудована охранными системами наблюдения, считает военный эксперт.

— Если наша разведка дает данные, что противник начинает сосредотачивать какие-то силы, накапливать какие-то материальные средства непосредственно или недалеко от приграничной зоны, то у нас должны быть готовы войска, чтобы выйти на готовые рубежи обороны для прикрытия государственной границы, — сказал Олег Жданов.

Он напомнил, что когда российские войска собирались вдоль границы Сумской и Житомирской областей, тогда было необходимо разворачивать военные части и выводить в оперативные районы для прикрытия госграницы.