Август, 26 в 14:33

На 184-е сутки россияне активно обстреливают позиции Вооруженных сил Украины, а также украинские города, села и поселки.

В наступление захватчики сходили только один раз, но и тот был неудачным.

Карта боевых действий в Украине на 26.08.2022

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

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Гражданскую инфраструктуру возле сел Шалыгино, Шевченково и Екатериновка Сумской области оккупанты накануне обстреляли из ствольной артиллерии.

На Харьковском направлении из ствольной и реактивной артиллерии россияне били по объектам в районах населенных пунктов Харьков, Сосновка, Дементиевка, Слатино, Борщевая, Перемога, Русские Тишки, Рубежное, Лебяжье, Мосьпаново, Гусаровка.

Также 25 августа РФ активно привлекала беспилотник к воздушной разведке и корректировке огня артиллерии.

Боями на Славянском направлении армия России накануне пыталась удержать занятые ранее рубежи и помешать продвижению подразделений Сил обороны.

Под огнем вражеских танков, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня находились районы близ Норцовки, Дмитровки, Долины, Мазановки и Богородичного.

На Краматорском направлении под обстрел артиллерийских систем попали позиции украинских войск и гражданская инфраструктура недалеко от Ивано-Дарьевки, Серебрянки, Татьяновки, Григорьевки, Звановки и Раздоловки.

На Бахмутском направлении россияне обстреляли районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки, Яковлевки, а также неудачно сходили в наступление у Соледара, Бахмута и Кодемы.

Из танков, ствольной и реактивной артиллерии российские войска били около Невельского, Водяного, Нетайлового, Красногоровки, Новобахмутовки, Нью-Йорка, Зализного и Опытного на Авдеевском направлении.

Танки и артиллерию разных типов российские захватчики привлекали для обстрелов территорий возле Павловки, Новомихайловки, Пречистовки, Угледара, Владимировки и Великой Новоселки на Новопавловском направлении.

Из всего имеющегося вооружения оккупанты обстреливали районы населенных пунктов Великомихайловка, Гуляйпольское, Малиновка, Белогорье, Дорожнянка, Чаривное, Орехов, Малая Токмачка, Шевченко, Времьевка, Щербаки, Новоселка, Полтавка и Новополь на Запорожском направлении.

На Южнобужском направлении армия РФ обстреляла гражданскую и военную инфраструктуру в районах 22 населенных пунктов.

Сейчас враг пытается помешать продвижению украинских войск и принимает меры для восполнения потерь.

Потери РФ на 26 августа 2022

личного состава – около 46 250 (+400),

танков ‒ 1 936 (+7),

боевых бронированных машин ‒ 4 251 (+6),

артиллерийских систем – 1 040 (+3),

реактивных систем залпового огня – 272,

средств противовоздушной обороны – 148,

самолетов – 234,

вертолетов – 202,

беспилотников оперативно-тактического уровня – 834 (+6),

крылатых ракет – 196,

кораблей (катеров) – 15,

автомобильной техники и автоцистерн – 3 162 (+2),

специальной техники – 99.

Полномасштабная война в Украине длится уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине.