Август, 26 в 7:33

В течение суток российские военные пошли в наступление только на одном участке фронта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал активные действия оккупантов только на Бахмутском направлении.

Так, российские захватчики пошли в наступательный бой у Соледара, Бахмута и Кодемы. Однако успехом для россиян он не увенчался.

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Кроме того, армия РФ обстреляла районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки.

На остальных участках фронта оккупанты активно обстреливали районы населенных пунктов.

В частности, российские военные били по районам населенных пунктов:

в Сумской области,

на Харьковском направлении,

на Славянском направлении,

на Краматорском направлении,

на Авдеевском направлении,

на Новопавловском направлении,

на Запорожском направлении,

на Южнобужском направлении.

Полномасштабная война в Украине длится уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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