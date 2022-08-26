Одно наступление и то неудачное – Генштаб ВСУ о действиях РФ на фронте 25 августа
В течение суток российские военные пошли в наступление только на одном участке фронта.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал активные действия оккупантов только на Бахмутском направлении.
Так, российские захватчики пошли в наступательный бой у Соледара, Бахмута и Кодемы. Однако успехом для россиян он не увенчался.
Кроме того, армия РФ обстреляла районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки.
На остальных участках фронта оккупанты активно обстреливали районы населенных пунктов.
В частности, российские военные били по районам населенных пунктов:
- в Сумской области,
- на Харьковском направлении,
- на Славянском направлении,
- на Краматорском направлении,
- на Авдеевском направлении,
- на Новопавловском направлении,
- на Запорожском направлении,
- на Южнобужском направлении.
Полномасштабная война в Украине длится уже 184-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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