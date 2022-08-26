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Факты / Украина

Одно наступление и то неудачное – Генштаб ВСУ о действиях РФ на фронте 25 августа

Татьяна Забожко, редактор ленты
Одно наступление и то неудачное – Генштаб ВСУ о действиях РФ на фронте 25 августа
Фото: Генштаб ВСУ

В течение суток российские военные пошли в наступление только на одном участке фронта.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины зафиксировал активные действия оккупантов только на Бахмутском направлении.

Так, российские захватчики пошли в наступательный бой у Соледара, Бахмута и Кодемы. Однако успехом для россиян он не увенчался.

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Кроме того, армия РФ обстреляла районы Бахмута, Бахмутского, Веселой Долины, Майорска, Зайцево, Соледара, Белогоровки и Яковлевки.

На остальных участках фронта оккупанты активно обстреливали районы населенных пунктов.

В частности, российские военные били по районам населенных пунктов:

  • в Сумской области,
  • на Харьковском направлении,
  • на Славянском направлении,
  • на Краматорском направлении,
  • на Авдеевском направлении,
  • на Новопавловском направлении,
  • на Запорожском направлении,
  • на Южнобужском направлении.
Карта бойових дій довкола Донецька 25 серпня 2022

ISW

Полномасштабная война в Украине длится уже 184-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Генштаб ВСУ
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