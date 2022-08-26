Оккупанты 9 раз за ночь обстреляли Днепропетровщину из Градов
По информации руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко под ночные обстрелы попали три района — Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
– Ночь с девятью обстрелами. От вражеского огня пострадали три района — Никопольский, Синельниковский и Криворожский.
Никопольский район армия РФ обстреляла 5 раз за ночь – из Градов и тяжелой артиллерии.
В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть.
Люди не пострадали.
В Марганецкую общину прилетели 5 снарядов из Градов, в Красногригорьевскую – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.
В Синельниковском районе ракетный обстрел двух общин. В одной разрушения на сельхозпредприятии, в другой — на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже потушили.
В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушения, без пострадавших, — говорится в сообщении.
Источник: Валентин Резниченко
Фото: Валентин Резниченко