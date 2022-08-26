Оккупанты 9 раз за ночь обстреляли Днепропетровщину из Градов

Август, 26 в 9:15

По информации руководителя Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко под ночные обстрелы попали три района — Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

– Ночь с девятью обстрелами. От вражеского огня пострадали три района — Никопольский, Синельниковский и Криворожский.

Никопольский район армия РФ обстреляла 5 раз за ночь – из Градов и тяжелой артиллерии.

В Никополе повреждены с десяток частных домов, школа и санаторий. Перебита линия электропередач. До 1000 никопольчан без света. Электрики уже чинят сеть.

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Люди не пострадали.

В Марганецкую общину прилетели 5 снарядов из Градов, в Красногригорьевскую – 10 снарядов из тяжелой артиллерии. Обошлось без разрушений и пострадавших.

В Синельниковском районе ракетный обстрел двух общин. В одной разрушения на сельхозпредприятии, в другой — на дорожном предприятии, загорелся ангар с техникой. Пламя огнеборцы уже потушили.

В Криворожском районе враг попал по Зеленодольской и Широковской общинам. Есть разрушения, без пострадавших, — говорится в сообщении.

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Источник: Валентин Резниченко

Фото: Валентин Резниченко