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Факты / Украина

США присвоят название миссии с помощью Украины и назначат командующего — WSJ

Илья Нежигай, редактор ленты
Білий дім
Фото: Getty Images

В Белом доме намерены дать название операции в Украине и назначить командующего генерала.

Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники среди чиновников США.

Издание пишет, что назначенный генерал возглавит обучение украинских военных и помощь Украине.

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— Название операции официально признает усилия США в армии, похоже на то, как Пентагон назвал миссии в Ираке и Афганистане “Операция Иракская свобода, “Операция Неизменная свобода” и “Операция Стражи свободы”, — говорится в сообщении.

WSJ отмечает, что названия обучения и помощи бюрократические, поскольку они обычно предполагают долгосрочное целевое финансирование и возможность специальной оплаты труда и наград для военнослужащих, участвующих в этих процессах.

Издание добавляет, что выбор генерала отражает намерение США создать командование, ответственного за координацию усилий по обеспечению обучения и помощи украинцам на протяжении многих лет.

Напомним, 24 августа Соединенные Штаты объявили о новом пакете военной помощи на рекордные $2,98 млрд. Указанные средства пойдут на финансирование закупок оружия и боеприпасов у оборонных подрядчиков.

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Источник: The Wall Street Journal
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