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Факты / Украина

Украина получит “таможенный безвиз” в этом году. Шмыгаль назвал дату

Ольга Тетеріна, редактор ленты
прапори України та ЄС
Фото: Depositphotos

Уже в этом году Украина получит “таможенный безвиз”. Соответствующее решение 25 августа принял Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

— Вчера Объединенный комитет Конвенций о совместном транзите и упрощении формальностей принял официальное решение пригласить Украину присоединиться к ним с 1 октября. Украина станет 36-м государством-участником Конвенций, — отметил он.

По его словам, “таможенный безвиз” — это скорее перемещение товаров между странами Европейского региона, меньше бюрократии на таможне, меньше возможностей для злоупотреблений, обмен данными с соседними таможнями фактически в режиме реального времени. Это одно из ключевых направлений постройки в Украине удобной и прозрачной таможни.

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– Прямо сейчас происходит реализация проекта электронной очереди на границе, идет работа по созданию общих пунктов пропуска с европейскими соседями и современных сервисных зон во всех пунктах пропуска, – добавил глава правительства.

Кроме того, центральная роль в трансформации таможни отводится ее диджитализации, в том числе удобному растаможиванию авто через Дію.

Шмыгаль отметил, что “таможенный безвиз” станет уже четвертым в этом году — после “энергетического безвиза” в марте и “транспортного” и “экономического” безвизов летом.

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