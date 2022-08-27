Украина уже экспортировала морем первый миллион тонн зерна, цель — 3 миллиона ежемесячно — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что впервые с начала полномасштабной войны Украина экспортировала первый миллион тонн агропродукции.
– Сегодня можем сделать и первые выводы о спасении многих стран, многих народов от продовольственного кризиса, который Россия так хотела обострить до реального голода. Около месяца работает экспортная зерновая инициатива, и за это время из трех наших морских портов – Черноморска, Одессы и Южного – экспортировали первый с 24 февраля миллион тонн агропродукции. Это победа, – говорит президент.
Он подчеркнул, что “это на практике означает, что украинское зерно и сам факт того, что заработало украинское направление поставки на мировой продовольственный рынок, позволяют не допускать хаоса на рынке, снимают остроту продовольственного кризиса и не допускают катастрофического дефицита”.
Также он проинформировал, что 44 судна с украинской агропродукцией уже отправлены в 15 стран мира, а у Украины есть 70 заявок на прибытие судов на загрузку.
— Цель – выйти на объем в 3 миллиона тонн экспорта по морю ежемесячно. И это очень важно для Африки, Азии и Европы, — говорит глава государства.