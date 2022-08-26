Август, 26 в 19:04

Попытка российских оккупантов установить баржи для альтернативной переправы через реку Днепр вместо Антоновского моста не является помехой для ударов по этой конструкции ракетами HIMARS.

Об этом военный эксперт Олег Жданов рассказал на своем Youtube-канале.

Его спросили, могут ли баржи, установленный для переправы под Антоновским мостом в Херсонской области, быть помехой для ударов высокомобильных ракетных систем залпового огня HIMARS.

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— Нет, не будет (помехой. — Ред.). Я так понимаю, что мы не спешим и ждем, пока закончатся все работы, чтобы потом нанести удар. Как только первая машина поедет по этому мосту, то сразу же будет нанесен удар, — предсказал он.

И напомнил, что на максимальной дальности удара ракет GMLRS, которые используют системы HIMARS, точность удара составляет менее трех метров.

Жданов также прокомментировал, что хотя пока нет точной информации, но днем 26 августа были заметны взрывы на Антоновском мосту.

— Вполне возможно, что удар пришелся на те баржи, которые они там пытаются проволокой привязать к опорам. На сегодня это сооружение выглядит вереницей барж, установленных вдоль Антоновского моста, — сказал он.

Военный эксперт призвал дождаться официальных результатов ударов по мосту или же сообщений от местных жителей, чтобы сделать выводы о целостности барж, и о том, насколько все еще устойчив Антоновский мост.

Напомним, по опубликованным видео ударов по мосту 26 августа четко видно, что атаки ВСУ попали в цель. При этом на данный момент нет ни одного официального подтверждения со стороны украинских защитников или местных властей.

Оперативное командование Юг сообщило, что утром 26 августа два украинских вертолета Ми-8 нанесли результативный удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и техники противника, которые, в частности, находились недалеко от Дарьевского моста под Херсоном.