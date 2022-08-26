Август, 26 в 14:16

В отдельных районах Киевщины слышны звуки взрывов, но это не враждебная атака, а обезвреживание взрывоопасных предметов, не несущих опасности.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации на канале в Telegram.

– Ситуация в области контролируемая и спокойная. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Относительно взрывов, которые слышат жители в некоторых районах области, продолжается обезвреживание взрывоопасных предметов. Взрывы контролируются и не представляют опасности, — говорится в сообщении.

В администрации добавили, что подобные звуки взрывов жители Киевской области могут слышать в течение дня.

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В пресс-центре Киевской ОВА призвали доверять только официальным источникам информации и следить за официальными сообщениями и сигналами тревоги.

До этого в соцсетях появились сообщения о звуках взрывов в отдельных районах Киевской области.

Напомним, в ночь на 26 августа российские войска нанесли удар по Чугуеву и Дергачам Харьковской области.

Источник: Київська обласна військова адміністрація